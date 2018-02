Molly Schuyler mégis megcsinálta a philadelphiai Wells Fargo Centerben tartott 26. Wing Bowlon, amit tradicionálisan mindig a Super Bowl előtti pénteken tartanak.

Mivel idén a Philadephia Eagles be is jutott a Super Bowl-ba, így érthetően rengetegen voltak kint az eseményen, a versenyzők pedig nem is okoztak csalódást, Schuyler majdnem százzal több szárnyat burkolt be mint a tavalyi győztes, amivel egyúttal világrekordot is döntött.

Az esemény fő lényege persze mégiscsak az volt, hogy feltüzelje a szurkolókat a vasárnapi meccs előtt, de látszólag ez is jól sikerült, ugyanis kezdésképpen az egész stadion együtt üvöltötte, hogy "Fly Eagles, fly!"

