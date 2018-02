A Hasbro mindig csavar egyet-egyet a híres Monopoly-társasjátékán, folyton érkeznek a módosított, limitált példányszámú, Star Warsos, szuperhősös és még ezerféle másik változatban kiadott Monopolyk. A legújabb 2018 őszén érkezik, és

arra buzdítja a játékosokat, hogy csaljanak és lopjanak.

A játékhoz jár egy extra bilincs is, ami azokra kerül, akik lebuknak a csalással. Központi bankos sem lesz ebben a változatban, minden körben annál lesz a kassza, akinél a kocka is - hogy így is megkönnyítsék a lopás lehetőségét.

A Hasbro kiadott egy közleményt, melyben arról írnak, hogy egy korábbi felmérésük azt hozta ki, hogy a monopolizók fele szokott csalni a játékban. "Itt volt az idő, hogy megadjuk a rajongóknak, amire régóta vártak" - írta a cég. A végcél persze ugyanaz, mint mindig: felvásárolni a pályát, és addig gyűjteni a pénzt az ellenfelektől, ameddig ők csődbe nem mennek. (AFP)