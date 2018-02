A Doctor Stange című Marvel-filmben nagy szerepe van az idő manipulálásának, a címszereplő a nagy, világpusztítő főgonoszt is úgy nyomja le a végén, hogy addig-addig újrajátsza a végső csatájukat, amíg végül túl nem éli azt. Hasonló történetet dolgozott fel a Bill Murray főszereplésével 1993-ban megjelent Idétlen időkig (Groundhog Day, szó szerinti fordításban mormotanap) is.

Most kikerült Twitterre egy easter egg a Doctor Strange-ből, amiből kiderül, hogy Dr. Stephen Strange balesete február 2-án, azaz a Bill Murrey karaktere által újra és újra átélt mormotanapon történt.

Fun fact: the car crash in Doctor Strange is actually set on Groundhog Day. pic.twitter.com/gcTN9tideU