Kevin Murphy Corkban él, ír, és a legnagyobb Liverpool-szurkoló a városban. Ettől még valaki nem lesz híres még az internet korában sem, de Kevin átköltötte a The Archies 1969-es Sugar, Sugar című nótáját kedvenc klubjára szabva, így:

És mostanra ott tartunk, hogy várhatóan a meccseken is énekelni fogják a meglehetősen könnyen megtanulható nótát, szóval bejött az élet Kevinnek, akit azóta megfuttattak a szigetországi talkshow-kban és még Jürgen Klopp, a Liverpol edzője is meghallgatta. Sírva röhögve persze. A szöveg, ha esetleg nem lenne egyértelmű:

Salah / oh, Mane, Mane / and Bobby Firminho / but we sold Coutinho.