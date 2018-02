Berlin wall stood for 10316 days and today is 10316 days since it is gone. "Die Mauer muss weg, die Mauer muss weg" 👊🏻⛏💥🌈👬👫👬 . KEINe Mauer Mehr / No More Wall . Photo: Alexandra Avakian . #berlinwall #freedom #alexandraavakian #berlin

A post shared by KEIN (@kein) on Feb 5, 2018 at 1:03pm PST