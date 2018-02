Az olasz Kulturális Minisztérium mindenki számára elérhetővé tette a legnagyobb olasz klasszikusokat: ingyen. Akit érdekel az O Sole Mio vagy hallgatni akar egy kis eredeti Pavarottit, annak elég ellátogatnia a canzoneitaliana.it weboldalra és ott kedvére keresgélhet.

Igaz, ehhez le kell tölteni a Spotify alkalmazását, ugyanis a projektet a streaming szolgáltatóval közösen hozta tető alá a minisztérium, de ennyi belefér. Aki pedig szeretne még jobban elmerülni az 1900 és 2000 közötti olasz folklórban, az akár régiónként is kereshet a hagyományos olasz zenék között. Ráadásul havonta további 5000 énekkel bővítik a gyűjteményt, így ha nem is találtunk meg valamit, csak idő kérdése, hogy meglegyen. Addig is: