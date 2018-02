A Best Buy bejelentette, hogy idén nyártól nem árulnak többet CD-nevű digitális adathordozókat, mert...

... ki vesz CD-ket 2018-ban? Emlékeznek még rájuk? Ezek azok a laposföld-alakú korongok, amikre 650-800 megányi adatot lehetett rámásolni.

A bejelentés után a Target (ez mondjuk a Tesco Amerikában) is bejelentette, hogy hamarosan ők is meglépik ezt, és előre szólnak, hogy a DVD-k (ezek olyanok mint a CD, csak több adat fért rájuk) is hasonló sorsra fognak jutni a következő években.

Mehetnek a polcra a magnókazetták és a nagyfloppy-tartalékok mellé.

