Jó, van úgy, hogy az ember fia és lánya nem szeretné elintézni a házasságkötést annyival, hogy berohan az anyakönyvvezetőhöz, aztán letol egy ebédet szűk családi körben. Esetleg meg sem teheti, mert némi protokolláris kötelezettségeknek is meg kell felelnie, mivel a japán császári család sarja.

Igaz, Mako hercegnő már eddig is épp eléggé szembe ment a protokollal: vőlegénye ugyanis közember, így a császár 25 éves unokájának királyi rangjáról is le kell mondania. A tavaly tavasszal bejelentett jegyesség után ősszel közölte a császári udvar, hogy az esküvőre is sor kerül, bár az időpontról akkor nem esett szó.

Most azonban kiderült: 2020-ig nem is lesz esküvő. Nem azért, mert a házassággal közemberré váló Mako meggondolta volna magát és mégsem akarna hozzámenni Kumoro Keihez, egyszerűen csak kevés a hátralévő két év a lakodalom megszervezésére.

De az is lehet, hogy törvénymódosításra várnak, a királyi rang elvesztése ugyanis csak a család nőtagjaira vonatkozik, és a kormányzó Demokrata Párt már régóta szorgalmazza, hogy a szabályt töröljék el. Már csak azért is, mert a világ legrégebb óta, a hagyomány szerint 2500 éve uralkodó dinasztiája vészesen fogy, Mako nélkül 18 tagja marad, ebből csupán öt férfi, így a császári utódlás sem biztosított hosszú távon.