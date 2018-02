Az elismerések mellett rengeteg kritika is érte Justin Trudeau kanadai miniszterelnököt, aki egy edmontoni eseményen nemrég jóindulatúan javított ki egy kérdezőt, aki az emberiség jövőjét az angol mankind szó használatával fejezte ki, mire a kormányfő megjegyezte, hogy talán szerencsésebb lenne a (természetesen nem létező) peoplekind kifejezést használnia.

A miniszterelnök ugyan a válasza után nagy tapsot kapott, később számos bírálat is érte, nem meglepő módon főleg a világ konzervatívjai és szélsőjobberei felől, hogy a polkorrektség ámokfutója lett, és hasonlók – de még a feministák felől is érte kritika. Szerdán aztán az elmúlt napokban nagyot futó videó kapcsán Trudeau néhány újságírónak azt mondta, hogy csak egy butus vicc volt az egész, és aztán kicsit még a saját humorát is savazta. (via The New York Times)