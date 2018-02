Beszámoltunk róla, hogy Tajvant szörnyű földrengés rázta meg kedden. Ebben a régióban elég gyakoriak a kisebb földrengések, de 2-3 évente pusztító erejűek is előfordulnak.

A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat közleménye szerint nemrég éppen Tajvanon tartották az ázsiai régió mentőkutyás mestervizsgáját (Mission Readiness Test), ami a legmagasabb szintű vizsga. Magyarországi vizsgáztató is részt vett ezen (Balázs László), amire eddig nem volt példa.

7 kutya felelt meg a vizsgakövetelményeknek. A szolgálat közleménye szerint ezek egyike, Beta most élesben is kipróbálhatta magát, és talált is egy még élő személyt a romok alatt.