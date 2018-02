Németh Szilárd akkor is a kedvenc fideszes politikusom lenne, ha sosem szólalna meg: alapvetően hiányzik belőle minden dörzsöltség, viszont van valami olyan keresetlenül őszinte és elementárisan plebejus az alkatában, amit Orbán Viktor stylistjai, ha a főnök ezer évig él se fognak tudni soha reprodukálni.

Hab a tortán, hogy Németh néha meg is szólal, ahogy ma is tette – és milyen jól járt vele újfent a haza! Megint kiderült, hogy még akkor is képtelen hazudni, ha nem hirtelen jött újságírói kérdésre kell válaszolnia, hanem csak egy közlemény kiadása a feladat. A nemzetbiztonsági bizottság alelnökeként a ma reggel meghiúsult ülés miatt magyarázkodott, és az MTI szerint közleménye ezt a mondatot is tartalmazta:

A magyar emberek a népszavazáson és a nemzeti konzultáción is nyilvánvalóvá tették, hogy ne a migránsokkal, hanem a magyar emberek jövőjével foglalkozzon a kormány.

Fotó: Index

Ha a magyar emberek ezt mondták ki, akkor a kormány finoman szólva szembe megy a magyar emberek akaratával, hiszen nagyjából mással se foglalkozik, mint a migránsokkal.

Felmerül persze, hogy Németh valójában azt akarta mondani, hogy

A magyar emberek a népszavazáson és a nemzeti konzultáción is nyilvánvalóvá tették, hogy ne a magyar emberek jövőjével, hanem a migránsokkal foglalkozzon a kormány

és csak rosszul idézték vagy botlott a nyelve.

Ebben az értelmezésben a kormány pont azt teszi, amit a kvótanépszavazáson és a konzultáción résztvevők várnak tőle: a fontos ügyek helyett a migránsokkal foglalkozik (ami azért nem egy, a valóságtól teljesen elrugaszkodott narratíva). Ez esetben az MTI majd hamarosan kiad egy helyesbítést.

Az is lehetséges, hogy Németh Szilárdnak fogalma sem volt, hogy mit akar mondani, de ez annyira rosszindulatú és lekicsinylő feltételezés, hogy nem vagyok hajlandó komolyan venni.