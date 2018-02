Önmagában nem lenne annyira izgalmas, hogy mesét költöttek Pesterzsébet születéséről, amelynek a főszereplője Pesti Erzsi. Bár van benne Ördög is, és az ördögös népmesék mindig nagyon klasszak. Ez a történet azonban attól lesz igazán egyedi, ahogy készült: a város központjában fölállítottak egy konténerstúdiót, ahová egy hónapon át bárki bemehetett, és felolvashatott a meséből. Száz felvételből vágták össze a 100 hang meséjét, amelyet most, február 13-án mutatnak be a Csili Művelődési Központban.

A hangjátékhoz egy némafilm is kapcsolódik, ameit a Pesterzsébeti Közgazdasági Szakgimnázium tanulói készítették el Nagy Katalin dokumentumfilm-rendező segítségével. A színházi bemutatót Schermann Márta rendezi, melyben a hangjátékon és a filmen kívül fontos szerepet kapnak helyi lakosok és profi színészek, táncosok is.