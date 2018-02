Szerencsére mostanában már nem vagyok benne az iskolai egyenruhákat övező vitákban, nem is tudom, hogy vannak-e még, mindenesetre annak idején, amikor ez még nem így volt, emlékeim szerint általában azzal érveltek az egyenruhapártiak, hogy a fehér köntös vagy más hülye formaruha legalább egyenlőbbé teszi a gyerekeket, nincs ruha miatti lenézés, cikizés, eltűnnek a vagyoni különbségek, stb.

Na, hát a jelek szerint azért nem mindenhol gondolják így, legalábbis nehéz lenne az egyenlősdi győzelmeként értékelni azt a hírt, hogy egy állami általános iskolában valamivel több mint 200 ezer forintos Armani formaruhát vezettek be. És a hír ráadásul nem is Dubajból származik, de még nem is a 12. kerületből, hanem abból a Japánból, amellyel kapcsolatban valamiért rendkívül perzisztensen tartja magát az a téveszme mind helyben, mind Nyugaton, hogy egy meglehetősen egalitárius társadalom.

Persze a felszínen azért próbálják valóban ezt a látszatot kelteni, és a szülők (vagy legalábbis egy részük) rendesen fel is háborodtak a dolgon, nem is elsősorban azért, mert ne tudnák kifizetni, hanem az egész üzenete miatt, írta a Huffington Post japán kiadása.

Az iskolavezetés egyébként azzal indokolta a dolgot, hogy a szóban forgó iskola Tokió bevásárlónegyedének, Ginzának a nevezetes elitintézménye, és az Armani-egyenruhákkal akarják biztosítani, hogy megfelelő hangulat uralkodjon a nagy presztízsű helyen. Az Armani japán központja egyébként 200 méterre van az iskolától.

Mindenesetre miután a sajtó elkezdett cikkezni a dologról, az igazgató elismerte, hogy nem tájékoztatták megfelelően a szülőket, bár azt nem ígérte, hogy a szegények ajvékolása miatt inkább valami sztuyok proli márkára váltanának.