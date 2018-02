Zhang "Lao Shuai" Yuchen egy kínai fickó, aki nagyon ügyes az Honor of Kings című mobilos játékban. Ennyi. Ez ér 1,2 millió dollárt, vagyis kb 305 millió forintot. Hősünk versenyszerűen űzi a mobilos játékot, és az idén nyári világbajnokságon is esélyesnek számít, már persze az új csapatával, a GK Gaminggel. Az összeg persze rekord a telefonos esportban (mondjuk az egész telefonos esport is elég új dolog még), és egyben megkérdőjelezi az összes "ne nyomkodd már állandóan azt a rohadt mobilt, hát mi lesz így belőled" szülői kifakadást is. (via)