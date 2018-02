Beszakította az internetet Elon Musk hatalmas dobása, az űrutazást és a reklámszakmát egyszerre forradalmasító SpaceX-rakétateszt. Vagyis az, hogy kilőttek egy piros Tesla Roadster sportkocsit az űrbe. A NASA csütörtöki lépése ehhez képest apróság, egy bürokratikus semmiség, de azért mókás: a szervezet hivatalosan felvette a földöntúli objektumok közé az űrben száguldó autót.

A Gizmodo írja, hogy az adatbázist ezen a linken lehet elérni. Itt a Target Body mellett lévő [change] gomra kattintva megjelenik egy kereső, ahol a Lookup the specified body dobozba kell beleírni az autó márkáját (Tesla). Ezután kiválasztani a lista tetején lévő Space X Roadster (spacecraft) opciót, leokézni, majd a Generate ephemeris gombra kattintva már meg is jelenik a hivatalos papír arról, hogy bizony kering a Naprendszerben egy spotkocsi. Aki erről többet olvasna, az ide kattintson: