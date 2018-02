Az ACG Reklámügynökség új székhelyéről van szó. Elég jól néz ki, ami persze nem csoda, mégiscsak megnyerte tegnap az Év irodája versenyt.

Nekünk viszont azért is érdekes, mert nem is olyan rég szerepelt az Urbanista blogon, ahol nem csak az új dizájnnal foglalkoztunk, de magának az épületnek a kalandos történetével is: hogyan lett lóvasútremízből erőmű, áramátalakító, troliműhely, miegymás. Nem mellesleg egy csomó kép is van ott az egykori és a jelenlegi állapotról.