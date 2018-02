A Solo-film egyik legizgalmasabb eleme az Ezeréves Sólyom lesz, és nem csak azért, mert megnézhetjük, hogyan nyeri el kártyán Landotól a címszereplő, hanem azért, mert az űrhajó teljesen máshogy néz ki, mint az eddigi filmekben:

tiszta.

The upholstery was YELLOW pic.twitter.com/opL5EyQiZo — Jill Pantozzi * (@JillPantozzi) 2018. február 7.

Ez már kivehető volt az előzetesből is, de most a Youtube-on futó Star Wars Show most bemutatta a filmhez használt makettet. Olyan, mintha egy hatalmas R2D2 transformer lenne.