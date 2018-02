A Cleveland Cavaliers klasszisa decemberben egyszer már lenyilatkozta, hogy az NBA 2K18 nevű kosárlabdás játékkal tesztelte, mennyire fog beleilleni a Bostontól érkezett Isaiah Thomas a csapatba, most pedig, miután az átigazolási szezon legvégén keretet robbantott a Cavs, újra leült a játék elé, hogy kiderüljön, hogy működik majd az új csapat.

Remember how LeBron said he played with potential Isaiah Thomas lineups on NBA 2K before IT made his comeback and the internet had a field day with it when Thomas didn't pan out? He's doing it again for the new guys, memes be damned: pic.twitter.com/7AuBlrRMSn