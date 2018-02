Vajna Tímea hűséges rajongói a sztár instagramján próbálták megfejteni, hogy az mégis hogy lehet, hogy Andy Vajna pillanatnyilag a titkárnőjét, Ágit vitte a Story-gálára gálázni.

De arra valószínűleg a legbennfentesebb Vajnáné-kutatók se számítottak, ami ezután következett!

Tímea ugyanis simán bemondta, hogy "Andy részéről már többről van szó, mint egy kísérőről és asszisztensről". A gazdag öregúr és kevésbé gazdag, 35 éves felesége párkapcsolati krízisét az is jelzi, hogy Tímeát megkérdezték, hogy akkor nem is fog-e már gyereket szülni. Vajnáné pedig ezt most kerek perec elutasította annyival, hogy "hát nem".

Andy szerint viszont nincs semmi gond, Timi angolt tanul épp az USA-ban, és gőzerővel próbálja megszerezni az állampolgárságot. Mondjuk Tímea kisfilmterve elsőre gyenge lett, még dolgoznia kell rajta, de ez már kicsit más téma.

Nem vagyok nagy szerelemdoktor, de innen még simán lehet visszaút, ha higgadtabban végiggondolják, hogy mennyi minden köti össze őket, miért is szerettek egymásba olyannyira, hogy együtt akarták leélni az egész életüket. De ez az ő dolguk, rájuk tartozik, plusz maximum az instagramra.

"A szerelemhez vezető út nagyon nehéz. (...) Mert ez az út vagy az égbe röpít, vagy a pokolba taszít" - vallja a Magyarországon legnépszerűbb külföldi író a témáról.