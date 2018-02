Barack Obama volt amerikai elnök és Michelle Obama first lady is részt vett a washingtoni Smithsonian's National Portrait Galleryben a hivatalos portréik ünnepélyes bemutatásán. „A családomból még soha senkinek nem került ide be a portréja" – mondta Obama. A rendezvényen részt vett Steven Spielberg és Tom Hanks is.

Obamáéknak nagyon tetszettek a képek, de az interneten már azért megosztóbb volt az alkotások megítélése. Volt, aki Beyoncé egyik portréjával állította párba a kertben megfestett Obamát. (BBC)