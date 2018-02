Mióta Soros György közzétette a róla elnevezett Soros-tervet, Magyarország nem nyert aranyat téli olimpián.

Pedig az idei már napok óta tart! És már számos magyar versenyző is indult, például Lui Shaolin Sándor vagy Liu Shaoang, sőt, már döntősünk is volt. De nem, az aranyérem csak nem akar összejönni. Persze mit csodálkozunk? Olyan olimpia ez, ahol a telet vagy a havat hírből sem ismerő migránsországok is ott lehetnek, mint Nigéria vagy Jamaica. És persze, tudhatjuk azt is, hogy nemcsak most nem nyertünk téli olimpiai aranyat, hanem még soha az életben, de hát mit csodálkozunk, ennek is megvan a maga oka, a maga felelőse. Igen, igen, tudjukki.

Ki a hibás? Egyértelmű.

(Hogy mi is ez az egész? Ebben a posztban részletesen leírom. Ha van saját kudarctörténeted, amiért nyilvánvalóan kiahibás a hibás, írd meg, aztán még az is lehet, hogy megírom.)