A Radiohead Creepje a legnépszerűbb szám a 38 éves férfiak körében, derül ki egy tanulmányból, amely a Spotify-felhasználók körében vizsgálta, hogy melyek a legnépszerűbb zenék a különböző életkorokban.

A kutatásból az jött le, hogy a kamaszkorunk elején megismert számokhoz évtizedekkel később is ragaszkodunk: a Radioheadet hallgató 38 évesek például nagyjából 14 évesek voltak amikor a Creep megjelent.

A 41 éves nőknél a Cure Just Like Heaven című szerzeménye lett a befutó, ők nagyjából 11 évesek voltak a dal megjelenésekor. A teljes tanulmány a New York Times oldalán olvasható.