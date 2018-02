"Amit korrupciónak neveznek, az gyakorlatilag a Fidesz legfőbb politikája" - ezt kormány egyik főideológusa, a Közgáz élére betolt Lánczi András vallotta be nemrég teljesen nyíltan, és nem követte lázadás. Sem a Fideszen belül, sem kívül, ezt szeretjük, ez nem újdonság, "mindenki tudja", és akkor mi van?

Ami teljesen igaz is: így semmi.

Mindez annyiban érdekes most, hogy Dél-Afrikában pillanatnyilag nem így gondolják. Az országot teljesen a magánérdekeinek alárendelő Zuma elnököt lemondatta pártja, az ANC, írja az MTI. A párt éléről már decemberben eltakarították a régi vezetőjüket, Cyril Ramaphosa alelnök váltotta. Akkor az ANC annyit közölt, hogy épp

igyekeznek helyreállítani a bizalmat a nép és a mozgalom között.

Hitték volna, hogy egy egész ország pár oligarcha kedvéért szerződött volna a Roszatommal? Őrület, de Zumáék például ezen gondolkoztak. Ilyeneket meg mertek próbálni arrafelé, de most meg is lett böjtje, nem lehet akármit megcsinálni a dél-afrikaiakkal. Zumának állítólag 48 órát adott a pártja, hogy önként lemondjon, de nem akart, most ezért visszahívták. Persze kérdéses, hogy ennek szót fog-e fogadni az aktuális főnök.

Ha érdekli, itt olvashat bővebben arról, hogy miben ismerhetünk magunkra Dél-Afrika kapcsán.