A Jordan-féle Chicago Bulls óta nem volt annyira erős és eredményes csapat az NBA-ben, mint a Golden State Warriors. A GSW vezeti a nyugati konferenciát, és a Houstonon kívül nem igazán van kihívója a saját csoportjában. A csapat azonban Steve Kerr szerint az elmúlt napokban kezdett kicsit szétesni, ezért egészen forradalmit húzott a rémgyenge Phoenix Suns ellen: a saját játékosaira bízta az időkérések utáni edzői utasításokat:

A Warriors még úgy is 129-83-ra megverte a Sunst, hogy az időkéréseknél Draymond Green, Andre Iguodala és David West tartotta az eligazítást, miközben Steve Kerr edző szépen a háttérben maradt. A Suns edzője egyébként nem akadt ki a húzáson, ellenben Jared Dudley, aki tiszteletlennek nevezte Kerrt, bár azt is hozzátette, hogy olyan csapat lehet, nem is érdemel tiszteletet, amely sorra 40 pontokkal kap ki az ellenfeleitől.