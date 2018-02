A Kotaku Japánban élő tudósítója érdekes jelenségről írt miniriportot: egy kisebb csoport „Semmisítsék meg a Valentin-napot!” feliratú transzparenssel tiltakozik a szerdai ünnep ellen. Az országban a Valentin-napot sajátosan ünneplik: népszerű szokás, hogy a nők édességet adnak a férfiaknak, cserébe egy hónap múlva, március 14-én ők kapnak finomságot a férfiaktól. A tüntető csoport – a hangzatos nevű Magányos Lelkek Forradalmi Egylete – egy kis létszámú tömörülés, aminek vannak férfi és női tagjai is, és 2006 óta vonulnak fel minden évben. Az a gondjuk, hogy a Valentin-nap egy nyugati ünnep, márpedig a nyugati kultúra ne mételyezze a japán hagyományokat, akármilyen sajátosan is építik be a japánok a szokásaik közé. Már ha ez egyáltalán tényleg problémájuk, a riport szerint ugyanis nehéz eldönteni, hogy ezek a tüntetések komolyan vett megmozdulások vagy a nyugati agy számára nehezen befogadható japán humor valami duplacsavaros megnyilvánulásai.