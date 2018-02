A tribute zenekarok a szórakoztatóipar parazitái, olyan zenészek és előadók, akik kizárólag más, sokkal sikeresebb együttesek bőrébe bújva próbálják átélni, milyen lehet menő rocksztárnak lenni egy órára. Ennek esett áldozatul az NME szerint egy bizonyos Duncan Robb, aki élete szerelmét lepte meg Valentin-napra egy belfasti utazással egybekötött Red Hot Chili Peppers-koncerttel.

Still can’t believe we’ve flown over to Belfast not for the @ChiliPeppers but to see the ‘worlds best bagpipe band’ @chillipipers ... thought I’d got a rate good deal on tickets n’all. Had a nightmare pic.twitter.com/YO72amVR4I