A Gucci gang című számmal befutott 17 éves, kaliforniai rappert szerda este letartóztatták otthonában, mert lakott területen lövöldözött - írj a TMZ. A hatóságok szerint Pump (eredeti nevén Gazzy Garcia) menedzsere korábban jelentette a rendőrségen, hogy szerda délután három férfi feszítővassal próbálta feltörni a bejárati ajtaját a San Fernando Valley-i házánál, és közben belelőttek az ajtóba. Amikor a rendőrök kiértek a házhoz, találtak egy golyónyomot az ajtóban, de rablókat nem, ráadásul Lil Pump be is volt szívva, ezért gyanús lett nekik a dolog.

A helyszíni szemlén úgy ítélték meg, hogy a golyó nem kívülről, hanem a házból ütötte át a bejárati ajtót, ezért hamarosan visszatértek egy házkutatási paranccsal, és találtak a Lil Pump erkélye alatti bokorban egy pisztolyt, ami ugyan nem volt megtöltve, de a házban találtak olyan töltényeket, amik illettek a pisztolyba. A rendőrök szerint a rapper lőtt az ajtóba, ezért letartóztatták. A fiatalkorúak javítóintézetébe vitték, de csütörtökön kiengedték onnan, házi őrizetbe került, és jeladót szereltek rá.

A házban a rendőrök marihuánát is találtak, Lil Pump édesanyja pedig nem volt otthon. A TMZ szerint az anyja ellen is indult eljárás fiatalkorú veszélyeztetése miatt. Pump ügyvédei ragaszkodnak ahhoz a verzióhoz, hogy a rapper azért lőtt, mert félt, hogy betörnek a házába, és szerintük az egyiküket el is találhatta a golyó.

Ez pedig Lil Pump utolsó képe az Instagramján, amit három napja rakott ki: