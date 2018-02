2008 és 2016 után a Killswitch Engage harmadszorra is visszatér Budapestre. A világ egyik legismertebb metalcore bandája 2018. június 16-án ad koncertet az Akváriumban.

Az 1999-ben alakult együttes a 2004-ben kiadott The End of Heartache lemezével lett világhírű, amely aranylemez lett az USA-ban 500 000 eladott példánnyal. A címadó számot Grammy-díjra is jelölték. Összesen pedig több mint 4 millió albumot adtak el idáig csak az Egyesült Államokban. Jegyeket február 19-től lehet majd venni.