A nutriaburger trendi, a nutriaburger jó, és ha nem derogál az állati szőrme, ott a a nutriabunda is, az Egyesült Államokban mégsem örülnek a méretes (sőt méteres) vízi-rágcsáló terjedésének. A hódpatkány néven is ismert nutria eredeti lakóhelye kizárólag Dél-Amerika, de az utóbbi időben invazív fajként egyre nagyobb problémát okoz a terjedése Észak-Amerikában is.

Az USA-ban a XIX. század végén kezdtek nutriatenyésztésbe, mostanra azonban egyre több helyen annyira megnőtt a vadon élő populáció létszáma, hogy az komolyan már veszélyezteti az ökológiai egyensúlyt. A nutria gyökerestül pusztítja a növényzetet, károsítja a termőföldeket, ráadásul rendkívül szapora állat: már fél évesen lehetnek utódai, egy éven belül több almot is rakhat. Egyetlen nősténynek akár 200 utódja is születhet egy egy év alatt.

Legutóbb Kaliforniában számoltak be egyre több nutriáról. Itt azt kérik, mindenki jelezze a hatóságoknak, ha nutriát látnak, a lehető legtöbb példányt próbálják befogni belőlük – amíg lehet.



Borzzal töltött nutriaügyi alapvetéshez addig is olvasson Szily Lászlót.