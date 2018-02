A Recorder vette észre, hogy a brit The Wire magazinban egy komplett cikket szenteltek Szőnyei Tamás újságíró és Bp. Szabó György képzőművész-zenész koncertplakát-gyűjteményéről, ami kordokumentumként szolgál a '80-as évek magyar újhullámáról.

A Wire szerkesztője egyébként az a Chris Bohn is, aki még az NME munkatársaként írt a magyar new wave-ről 1981-ben, a mostani cikkben pedig olvashatók Szőnyei Tamás kommentárjai is.

A koncertplakátokból tavaly ősszel nyílt kiállítás a Kieselbach Galériában, amit egy művészeti album is követett tele fantasztikus koncertplakátokkal a '80-as évek Magyarországáról. Ha érdeklődik a téma iránt, mindenképp olvassa el, mit írtunk róla!