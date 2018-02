Sokat elmond az emberek könnyű átverhetőségéről és a fake news-gyár veszélyességéről az a totálisan idióta pletyka, hogy Kanada miniszterelnöke, Justin Trudeau valójában Fidel Castro eltitkolt gyereke lenne. A témát már három hónapja alaposan körüljárta a teljes világsajtó (mi is foglalkoztunk vele): bár Trudeau valóban pátosszal telt gyászközleményt írt a Castro-családnak, és sokak szerint hasonlít is egymásra a két férfi (a fenti képen például mindkettőnek van bajusza, ezen kívül mindkettő férfi, és ezzel nagyjából ki is fújt a dolog), és Trudeau szülei valóban többször jártak Kubában, de a kedves mama valójában évekkel Justin születése után tette először a lábát kubai földre.

De minden hiába, a kamu hír most, február közepén újra ugyanolyan erővel söpört végig az interneten, mint először, és aki eddig nem találkozott vele, most újra azt gondolhatja, hogy nem zörög a haraszt, ha Castro nem ereget passzátszelet. Újra megírta a cáfolatot a Washington Posttól kezdve az ABC-n át a kanadai sajtóig egy csomó fontos lap. Az embereknek pedig ideje lenne megtanulniuk, hogy a média újkori állapotában