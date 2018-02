Hiába vagy egy 625 kilós csúcsragadozó, néha neked is szükséged van a törődésre:

Ő itt Jimbo, egy kodiak-medve, ami a barna medve legnagyobb termetű alfaja. A 24 éves állat New Yorkban él és mostanában betegeskedik, most is egy orvosi vizsgálat miatt volt ilyen szomorú. Jár is neki némi gyengédség.

