A Cinema Blend hozott le egy olyan sztorit a Star Wars - Az utolsó Jedikről, ami a rajongókat és az ellenzéket is remekül ki tudja elégíteni. Azt írják ugyanis, hogy Rian Johnson rendező már kitalálta, hogy nézzen ki Kylo Ren űrhajója, de aztán valaki megmutatta neki egy marketingcélra tervezett játék prototípusát ugyanerről a hajóról, ami egy kicsit máshogy nézett ki, úgyhogy a hajó mégis inkább olyan lett, amilyen a játék is volt. Azaz nem az úrhajó "testén", hanem a szárnyain lettek a rakétavetők.

Ami tökéletes példa mindazoknak, aki szerint a Disney által bevallottan az idők végezetig aranytojást tojó tyúkként újrahasznosítandó Star Wars-franchise már rég nem szól semmi másról, csak hogy legyen mivel növelni a bevételeket. De tökéletes sztori azoknak is, akik imádják Rian Johnsont, mondván, ő aztán minden, csak nem egy dollárjelekkel a szemében dolgozó filmmogul, hanem ugyanaz a srác, mint bármelyik Star Wars-rajongó, aki el van ájulva attól, hogy gyerekkorának idoljait rendezheti most, és akit annyira lenyűgöz egy új Star Wars-játék, hogy akár még a teljes filmen is változtat lelkesedésében.