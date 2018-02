A tahóparkolásban eddig két iskolát különböztettünk meg:

azokét, akik csak úgy parkolnak tahón-bénán-ügyetlenül, elfoglalva egy-két-x parkolóhelyet vagy mozgáskorlátozott parkolót, esetenként járdát vagy gyalogátkelőt;

és azokét, akik ezzel forgalmat akadályoznak, mert elállják mondjuk egy villamos vagy egy belvárosi busz útját (utóbbi főleg a 15-115-ös buszok belvárosi szakaszán gyakori).

Mindkét iskola egyik jellemző tulajdonsága, hogy a tahóparkolást nem a nagy nyilvánosságnak szánják, sőt, szégyellik, és ha a szemük elé kerülne egy-egy róluk szóló poszt, valószínűleg jogosnak érzett felháborodás fogná el őket. Sőt, a gyakorlat azt mutatja, hogy a feltételes mód nem is kell ide.

No, de itt a legújabb iskola: amikor városi terepjáróddal (ami eleve milyen kategória már, még a kátyús pesti utak fényében is) beállsz egy mozgáskorlátozott tábla elé, kattan a fényképezőgép, és a kész fotó már megy is – egyenesen bele egy apróhirdetésbe (persze, persze, lehet, hogy a Porsche-tulaj eleve mozgáskorlátozott, szemétség, hogy ez elsőre nem jutott eszembe). Ennek a Porsche Cayenne-nek a (mostanra talán már csak volt) tulajdonosa nem kispályázott, amikor feltolta a netre a hirdetést.