Amerikában, Georgia államban pont ez történt; az elkövető, a 28 éves Sergio Palomares-Guzman (vélhetőleg csak névrokona a hírhedt mexikói drogbárónak, Joaquín "El Chapo" Guzmannak) levideózta, ahogy két ismeretlen társával együtt lefognak egy kecskét, és egy műanyag kanállal kokaint lapátolnak az orrlyukaiba. Aztán megitatták még whiskey-vel is szerencsétlen jószágot. Miután a videót megosztották a neten, a rendőrség hamar lecsapott rá, és most állatkínzás vádjával kerül bíróság elé. Georgiában az ilyesmivel nem viccelnek, a maximális kiszabható bírság 5 év börtön is lehet. (A két tettestárs egyelőre úgy néz ki, megússza, mert nem sikerül azonosítani őket.)

A kecskét megvizsgálta egy állatorvos, és úgy tűnik, nem esett komolyabb bántódása.

A videó azóta is terjeng a YouTube-on, de ha nem nagy baj, én most nem ágyazom be ide.

(via Fox News)