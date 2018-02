Juhos Márton és neje, Juhos Klára az unokájuk segítségével épp most regisztrálta a Szék nevű erdélyi falu ötven lakóját az áprilisi választásokra a kolozsvári főkonzulátuson. Bele akarnak szólni a politika alakulásába, mert mint mondták, úgy érzik, Magyarország az övék is. Azt is elárulták, hogy "természetesen" Orbán Viktorra fognak szavazni.