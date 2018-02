1893. február 21-én született Honthy Hanna Kossuth-díjas primadonna, a magyar operett királynője Hügel Hajnalka néven. Emlékezzünk rá ezzel a Feleki Kamill-duettel, amit a NAVA rakott ki a Facebookjára az évforduló alkalmából.

A különleges tehetség Budapesten egy nyomdász és egy varrónő lányaként látta meg a napvilágot - olvasható az MTVA által nemrég kiadott portréban. Kislányként az Operaház balettiskolájába járt, gyermekszerepekben lépett föl, színészetet Rákosi Szidinél, éneklést a világhírű tenorista Anthes Györgynél tanult.

Pályafutását Hajnal Hajnalka néven a Népoperában kezdte, majd vidéki társulatoknál játszott. A direktorok már ekkor versengtek érte, szabályszerű licitálás után csillagászati gázsival került Debrecenbe, az ország legdrágább primadonnájaként. Huszonhét évesen szerződött Pestre, szubrettként került egy színpadra Fedák Sárival, aki a nála jóval fiatalabb pályatársban veszedelmes versenytársát látta, és alaposan megkeserítette az életét. A kíméletlen harcból Honthy került ki győztesen, szubrettből primadonna lett.

Bár később prózai színpadon is aratott sikereket, évtizedekig a daljátékok és operettek ünnepelt sztárja maradt. 1949-ben a Fővárosi Operettszínházhoz szerződött.

Legnagyobb sikerét a számára átírt Csárdáskirálynőben, a főszereplővé előléptetett Cecíliaként aratta. A többször is felújított operettet nem lehetett levenni a műsorról, a társulat külföldön is sokat turnézott vele. A moszkvai fellépés színháztörténeti eseménnyé vált: az egyébként is operettkedvelő moszkvaiak körében az előadás hatalmas sikert aratott. Amikor a tévé élőben közvetítette a produkciót, az utcák kihaltak, a nézőtéren pedig ott ült Nyikita Hruscsov pártvezető is, aki egy Moszkvics kocsival fejezte ki hódolatát a művésznőnek.

Fotó: NAVA

A primadonna szinte minden jelentős operett főszerepét eljátszotta. Ragyogó színpadi jelenség volt, kiváló mesterségbeli tudással, színészi képességgel légkört teremtett, betöltötte a teret. A nézőket elvarázsolta, és minden este egy szép és jó álomvilágba repítette. Egész életén át hihetetlen önfegyelemmel csak a színházra, a fellépésre összpontosított. Legendák szólnak fegyelméről, szigoráról, amit környezete gyakran nehezen viselt, de mégis tisztelték.

A mindenkori politikai hatalom támogatta a műfajt és kiváló képviselőjét, mert feledtetni tudott, a közönség pedig esténként boldog volt és tombolt. Színésztársai közül sokan nem szerették, számtalan irigye és riválisa volt, de nagyvonalú és szeretetre méltó is tudott lenni.

1950-ben érdemes művész, 1953-ban kiváló művész lett, és 1953-ban kapta meg a Kossuth-díjat is. Honthy Hanna 1978. december 30-án Budapesten hunyt el - írja az MTVA portréja.