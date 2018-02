A Fishing on Orfű fesztiválon, valamint a Kobuci kertben adja két exkluzív koncertjét idén az Erik Sumo Band, amit egy rövid hipnotikus videóval jelentettek be. A koncerteken a klasszikus frontvonalat alkotó Harcsa Veronika és Kiss Erzsi páros is fel fog lépni a zenekarral. A budapesti koncertre majd március 5-étől lehet jegyeket kapni. A zenekar vezetőjével, Tövisházi Ambrussal készült podcastunk itt hallható, a Liza,a rókatündér filmzenéje kapcsán készült interjú pedig itt olvasható.

Erik Sumo - két exkluzív koncert 2018-ban! from eriksumo on Vimeo.