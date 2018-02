Fotó: Wikimedia Commons

20 év után búcsúturnéra indult az olasz heavy metal együttes, a Rhapsody. A rajongók korábban is kapkodhatták már a fejüket, amikor a "Hollywood metalnak" vagy "filmzene metalnak" is nevezett műfajban erős banda egyik feléből Rhapsody of Fire, a másikból meg Luca Turilli's Rhapsody lett, de a búcsúturné most megint a régi szép időket idéző, egyszerű Rhapsody néven jut el március 8-án is Budapestre, a Barba Negrába. Hogy aztán várhatóan soha többet ne lehessen látni őket sehol, pláne Budapesten, úgyhogy aki az elmúlt húsz évben hallgatta őket valaha, az most legyen résen. Az együttes még külön videót is készített a magyar rajongóknak, amit valamiért nem lehet beágyazni, de ide kattintva elérhető.