Pár hét alatt 200 millióian nézték meg Childish Gambino This Is America című, elég hatásos, de elég rejtélyes videoklipjét. Született belőle azóta egy csomó újraértelmezés, most itt a nigériai, ami az eredetinél egy kicsit egyértelműbb. A korrupció, az erőszak, az áram- és ételhiány is utalgatások nélkül jelenik meg és hangzik el benne.