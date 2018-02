Az idén 10 éves Rutkai Bori Banda űrbéli lemezzel ünnepli a jubileumot. A Sárkányjárgány és a Pizsamátor után a zenekar 3. nagylemezével, az Űrdöngölővel Rutkai Bori mesekönyve is megjelenik. Rutkai Bori saját kezűleg készíti a koncerten szereplő horgolt bábokat és jelmezeket is, illetve a zenekar videoklipjeinek rendezője és forgatókönyvírója is egyben. Itt lehet belehallgatni a lemezbe.

A dalok a képzeletbeli Űrcsűr Diszkóban hangzanak el, ahol dj. Bácsi és a zenekar zenei univerzumába hallgathatunk bele.

A Rutkai Bori Banda űrbéli vendégei az új lemezen (többek között): Sena Dagadu és Mező Misi énekes és

Hajdú B. István sportriporter.

A táncos és bulis könyv- és lemezbemutató időpontja: 2018. március 10., szombat, 17 óra és március 11., vasárnap, 17 óra a Marczibányi téri Művelődési Központban.