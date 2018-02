Az amerikai elnököt sokan egy Peter Griffin-szerű rajzfilmfigurához hasonlítják, de úgy tűnik, ő saját magát inkább valami régi vágású akciófilm vagy western hősének látja. A floridai iskolai mészárlás kapcsán most például azt találta mondani, hogy:

Trumpnak szokása hasonlókat mondani, még elnökjelölt-jelölt korában egy hasonló lövöldözés helyszínén tartott naggyűlésen egyenesen azt jelentette ki, hogy ő egy ilyen helyzetben úgy viselkedne, mint Charles Bronson a Bosszúvágy című filmben. Ha valaki nem emlékezne rá a VHS-korszakból: ez egy legendás akciófilm 1974-ből, amiben a főszereplő bosszút áll egy utcai bandán a felesége haláláért és a lánya megerőszakolásáért, éjszakánként a nyomukba ered és egyesével levadássza és megöli a banda tagjait. Annak idején a film sok kritikát kapott azért, mert az önbíráskodást dicsőíti, még az alapjául szolgáló regény írója is kikelt emiatt. De nem is ez a lényeg most, hanem hogy a Fehér Ház szóvivője mennyire viccesen próbálta megmagyarázni, mire gondolt a költő:

.@PressSec on Pres. Trump's comment that he would have run into Florida high school during shooting: "He was just stating that as a leader he would have stepped in and hopefully been able to help." https://t.co/n7TqA3VDnW pic.twitter.com/Mcm7Bnd5mI