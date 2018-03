Tony Cavalero lett a szerencsés, aki végül eljátszhatja Ozzy Osbourne-t a Netflix Mötley Crüe filmjében, a The Dirt-ben. A film egyébként a zenekarról szóló 2001-es The Dirt: Confessions of the World's Most Notorious Rock Band című könyvön alapul. Cavalero korábban a Nickelodeon's Rocksuli sorozatában játszott, azelőtt meg a Szívek doktorában. Szerintem kevéssé hasonlít Ozzyra, de ezt döntse el mindenki maga: