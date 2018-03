Alig melegedett meg a címlapon az a Mindeközben-bejegyzésem, amelyben Szicíliában érő barátaim felfedezésére, a Fiatból gyártott kézműves limuzinra csodálkoztam rá, már be is esett elektronikus postaládámba Zoltán levele egy főváros környéki helyről, hogy oké, oké, jópofa az a Fiat, de nekünk is vannak szép limóink, arról szép rapdalok miért nem születtek. Vagyis nem pont ezt, hanem azt, hogy

nálunk a faluban egy ilyen van: Niva motoros, hátul egy hatalmas kanapé.

Hátul egy hatalmas kanapé! Úristen, úristen, Kusturica már jöhetne is forgatni, ez volt az első gondolatom, vagyis a második, mert az első az, hogy KELL. A levélíró sok részletet nem árult el, azon kívül, hogy nagyjából egy éve látta először, és egy ház udvarán áll. Rendszám nincs rajta, tehát úgy tűnik, nincs műszakiztatva, de az is lehet, hogy ez azóta már változott. De bárhogy is, rendszámmal vagy anélkül: ez a darab egy igazi csodának tűnik.