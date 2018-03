A Facebook magyar fertályán nagy hagyománya van a kamu ajándéksorsolásoknak, de mára virradóra még ebben az erős mezőnyben is új király született. A Tesla Hungary nevű oldal mindössze 14 óra alatt (aminek a nagy részét ugye átaludta a közönség túlnyomó része) több mint 44 ezer (!!!) megosztást szerzett egy posztra, amiben egy Tesla Model S-t sorsolnak ki.

Ami persze orbitális átverés.

Tesla Hungary nincs. Budapesi bemutatóterem, ahol elvileg átadnák az autót, nincs. Ha a Tesla bejönne Magyarországra, nyilván nem egy gagyi Facebook-oldalon kisorsolt autóval durrantaná be a marketingjét. Vagy ha igen, nem olyan színvonalú szöveggel, amit áltisi harmadikban is sírva dobna vissza a tanító néni. És mégis:

Igen, 15 ezren még azt is bekommentelték, hogy "osztva", aminek aztán végképp semmi értelme.

Igen, tudjuk, mire gondol. Arra, hogy "úristen, és ennek a sok embernek, aki ennyire könnyen átverhető, pontosan ugyanannyit ér a szavazata, mint az enyém". De ne erre gondoljon, inkább tegyen valamit a dolog ellen, az sokkal előremutatóbb. Először is nézze meg, van-e ismerőse, aki belájkolta az oldalt. Ott oldalt:

(Igen, sajnos nekem is volt ilyen ismerősöm. Szégyellem is magam helyette is.)

Ha ön is talált ilyen Facebook-ismerőst, beszéljen vele, és szép szelíden magyarázza el neki, hogy ócska csalók verték át, és most kábé akkora hülyét csinált magából az összes ismerőse előtt, mintha a homlokára tetováltatta volna, hogy "A VILLÁG LEGNAGYOB BALEKLYA VAGYOK", így, helyesírási hibástul.

Ha az illető nagyon erősködik, hogy na-de-mi-van-ha-mégse-kamu, akkor bizalmasan árulja el neki, hogy az Index holnap délben az ezt a posztot megosztók között nem hogy egy Teslát, de egy egész Tesla-gyárat sorsol ki, plusz Elon Muskot, plusz a SpaceX egyik vadiúj űrhajóját. Köszönjük.

A teendők azonban itt még nem értek véget, hátra van még a csaló oldal jelentése a Facebook felé. Ezt itt teheti meg:

Itt aztán az "It's a scam", aztán a "This page is fake", végül a "Mark this Page as a scam" opciót kell választani. És ha van kedve és energiája, minden hasonló kamuoldalnál ez a teendő. Ha ez mind megvolt, elégedetten dőlhet hátra, ma is tett valamit azért, hogy a világ egy picivel jobb hely legyen.

(És ne feledje, holnap délben sorsolás, a megnyerhető ajándékokhoz éppen most csatlakozott a Maldív-szigetek közül tetszőlegesen választható kettő.)