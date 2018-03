Továbbra is erős a kapcsolat Magyarország és Nagy-Britannia között, legalábbis ezt szűrte le Boris Johnson a margitszigeti kocogásából, amiben vele tartott a szintén nem újoncnak számító Szijjártó Péter.

Terrific snowy morning run along the Danube with my friend Péter Szijjartò this morning. UK Hungary relations as strong as ever. @ukinhungary pic.twitter.com/HK5sh9OT8p