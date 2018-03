Egy olasz bütyköléssel kezdődött, és mára többet tudok a házilag barkácsolt limuzinokról, mint államtitkár a hivatali Audi árának egy választópolgárra gyakorolt hatásáról. Úgy kezdődött, hogy barátaim láttak Szicíliában egy kis Fiatból kreált limót, amire rácsodálkoztunk „mik vannak a nagyvilágban” szemmel, illetve tettem egy éretlen megjegyzést arról, hogy már csak az hiányzik, hogy Trabantból is.

És aztán kiderült, hogy a majdnem tízmillió házilimó-szakértők országa vagyunk. Egyfelől több tucatnyian meséltek arról, hogy létezik Trabant-alapú limuzin, sőt, van, aki vállalkozást működtet velük. Még még sőt: van, akinél járt is Trabamuzin-tulajdonos. A Trabant - egy autó, ami örök Fb-közösség egyik motorja, Bella írt arról – és küldött képet is –, hogy egy lengyel cimborájuk Magyarországon is járt ezzel a csodával.

Fotó: Mátó Zoltán Egy lengyel Trabamuzin, vendégségben a magyar trabantosoknál

De kiderültek, vagyis kiderülni látszanak részletek a magyar kézműves limóról is. Írtam, hogy egy főváros környéki községben pihen egy Niva alapú, házi készítésű, de rendszám nélküli limuzin. Erre tömegektől kaptam linkeket, több évvel ezelőtti videókkal – még Totalcar-videó is volt köztük – egy Zsigulimóról. Némi keresgélés után úgy tűnik, hogy az az autó 2010-ben tette meg az első kilométereit.

Viszont van (vagy volt) egy másik Zsigulimo is (legalábbis a rendszámok különböznek, és az sokáig Lada Limuzin néven futott), aminek pedig a blog.hu-n volt oldala, nagyjából 2012 közepéig, majd a Facebook-oldalán még 2015 tavaszáig. Két bejegyzés szerint maga Torrente, sőt, Mága Zoltán is megismerkedett vele. Hogy aztán ez a két Zsigulimo ugyanaz-e, csak menetközben rendszámot (és akár tulajdonost is) váltott-e, vagy két különböző, és hogy bármelyik sorsa a rendszám nélküli pihenés lett-e ebben a HÉV-sínek melletti udvarban, az még mindig rejtély. De ettől még a tényre, hogy lassan évtizedes múltja van a kézműves magyar limóépítésnek – nagyobb talán, mint a Balaton-felvidéki kézműves kisvendéglőzésnek –, büszkék lehetünk.