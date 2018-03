Az aki szép, az reggel is szép, aki meg menő, az már 1994-ben is az volt: ezen a felvételen Simicska Lajos egy mai szemmel is észveszejtően kool szemüvegben, piros Marlboróval a szájában beszél a Magyar Hirdető Részvénytársaság elnöki címéről való lemondásáról, valamint a Fidesz gazdasági igazgatójaként kitér a választásokat megelőző hajrára is. De igazából bármiről beszélhetne, akkor sem tudnánk a szemünket levenni róla.

deal with it

A teljes felvétel a NAVA oldalán tekinthető meg, a coub erről a profilról van, mi pedig a 444-en akadtunk rá.