Az A víz érintése (The Shape of Water) vasárnap éjjel elnyerte a legjobb filmért járó Oscart, de eddig mindössze húszezren látták az itthoni mozikban. Hogy segítsünk azoknak is, akik még nem látták a filmet, legegyszerűbb, ha úgy képzelik el, mintha a barnás fényű Jurassic Parkban a főhősök romantikus viszonyba kerülnek a dinókkal, miközben folyamatosan az Amélie zenéje szól a háttérben.

De nem is kell elképzelniük, inkább bemutatjuk: