Miután egy videós kísérletben mi is megpróbáltuk visszanyomogatni a tubusba a fogkrémet, egy olvasónk arra hívta fel a figyelmet, hogy honnan jöhetett Orbánnak a magyarul nem nagyon használt kifejezés.

Orbán a Kossuth Rádió szokásos péntek reggeli miniszterelnöki interjújában hasonlította a migránsokat a kinyomott fogkrémhez:

„Ha egyszer bejöttek, nem tudjuk őket kitenni. Van aki persze ezt ígéri, de én még egyetlen sikeres példát sem láttam erre. Én azt látom, hogy ha a fogkrém kijön a tubusból, nincs ember, aki visszategye.”

De honnan jön vajon a „kijön a fogkrém a tubusból”? A magyar miniszterelnök ezúttal nem egy újdonatúj dakota közmondást idézett. Mint arra egy olvasónk felhívta a figyelmet, ez a formula a magyar politikai kommunikációban Pozsgai Imrétól származik, méghozzá a politikus talán legnagyobb hatású megszólalásából.

Pozsgaival 1989 januárjában a 168 Óra készített egy országrengetőnek bizonyuló interjút: az MSZMP elsőszámú reformere népfelkelésnek minősítette 1956-ot, és először beszélt a nyilvánosságban kvázi a hatalom képviselőjeként Nagy Imre szerepének átértékeléséről. A zárókérdésre, hogy vissza lehet-e még zárni a szellemet a palackba, Pozsgai így válaszolt:

„Ha netán egy ilyen abszurd ötelete támadna valakinek, az kb. ahhoz a játékhoz hasonlítana, mint amikor a fogkrémet a tubusba valaki vissza akarja gyömöszölni. (...) Ez a tudás már itt van, ezek az ismeretek itt vannak a kezünk ügyében, ezt nyilvánosságra fogjuk hozni és hatni fog a politikai életben.”

Pozsgai aztán idővel a Fidesz mellett találta magát, a rendszerváltó mondatokból pedig mára a migráció elleni kiáltvány lett.

Angolul egyébként, ha nem is tartozik a legagyonidézettebbek közé, létezik ugyanez a kifejezés. A putting toothpaste back in the tube a politikában a Watergate-botrányhoz kötődik: szenátusi meghallgatásán Nixon kabinetfőnöke, Bob Haldeman mondta, hogy ha a fokrémet egyszer kinyomták, nem lehet visszaszuszakolni, a botrányt nem lehet eltussolni.

A szlengszótárban kicsit más a jelentése: a gyenge erekció miatt meghiúsuló aktusra vonatkozik.